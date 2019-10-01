  • Депутат Шеин обозначил необходимость поэтапного перехода к сокращению рабочей недели

    01 октября 2019, 15:31

    Артур Блянихов

    Член думского Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Олег Шеин обсудил с RT необходимость плавного перехода к сокращению рабочей недели.

    По мнению законодателя, говорить о поэтапном переходе к сокращению рабочей недели можно в условном формате.

    «2020 год — вместо 40-часовой рабочей недели — 39 часов, 2021 год — 38 часов, 2022 год — 37 часов», — перечислил Шеин.

    Он напомнил, что в позапрошлом веке и начале прошлого люди дважды переходили на серьезное сокращение рабочего времени, и это не привело к экономическому краху и трагедии. Наоборот, это повысило производительность труда, поскольку люди могли восстанавливать свои силы.