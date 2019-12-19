Депутат Шеин: 31 декабря нужно сделать выходным днем

Шеин напомнил, что фактически 31 декабря в России является нерабочим днем. По его словам, этот вопрос на региональном уровне невозможно решить без поддержки федерального правительства.

Законодатель заметил, что любой губернатор вправе распоряжаться только своими сотрудниками. Он не может распространить решение о переносе выходного дня на частные предприятия.

«В результате возникает коллизия, когда в одних организациях люди трудятся 31 декабря, в других — не трудятся. <…> Эта неопределенность нерациональна, поэтому должен быть федеральный закон», — подчеркнул депутат.

Он предположил, что этот закон могут принять уже в следующем году. В нынешнем это будет невозможно сделать, так как до Нового года обе палаты парламента собираться уже не будут.