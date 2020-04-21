Депутат Серова обратилась в различные органы РФ из-за блокировки Googlе аккаунта РИА ФАН
Депутат Госдумы Елена Серова обратилась в Минкомсвязи, Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой отреагировать на блокировку корпорацией Google аккаунта РИА ФАН.
По мнению парламентария, история с блокировкой аккаунта информагентства совершенно неправильная. Она напомнила, что все патриотически настроенные российские СМИ пытаются глушить. Это происходит либо напрямую, как в случае с Google, либо через подставных лиц, вроде антироссийски настроенных СМИ.
«Поэтому и нужно реагировать», — обозначила законодатель. Она выразила надежду, что ситуация в скором времени разрешится.