Общество 06 февраля 2023, 13:09 Депутат Сергей Колунов объяснил, когда управляющая компания несет ответственность и должна возместить ущерб

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Управляющая компания не только должна возместить ущерб, если на подконтрольной территории что-то случилось, но и заплатить потребительский штраф. Об этом РИА ФАН рассказал депутат Госдумы, член комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

По его словам, законотворцы постоянно обсуждают ответственность управляющих компаний перед жильцами. Например, если во дворе сосулька упала на машину и повредила ее, то придется платить дважды. Во-первых, за нанесенный ущерб. А также — потребительский штраф.

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«Речь идет о придомовой территории и непосредственно местах общего пользования внутри МКД. УК получает выручку за прямое обслуживание, а, значит, несет ответственность дважды: перед гражданином — заказчиком коммунальной услуги и гражданином — потребителем услуги», — сказал Сергей Колунов.

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Но, как отметил депутат, ущерб возместят лишь в том случае, если сам жилец ничего не нарушил. Но, если сосулька или кирпич упали на неправильно припаркованную машину, то рассчитывать на возмещение не стоит.