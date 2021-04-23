Депутат Щербаков предложил захоронить тело Ленина в Астрахани

Депутат Астраханской областной думы, координатор регионального отделения ЛДПР Тимофей Щербаков заявил, что тело вождя мирового пролетариата Владимира Ленина пора захоронить. Он предложил сделать это в Астрахани, написало РИА ФАН.

«Я предлагал похоронить его в Астрахани, потому что здесь он жил, здесь вырос его отец, здесь родовое гнездо семьи Ульяновых. Это было бы исторически справедливо. Можно пойти другим путем и просто сам Мавзолей перенести в Астрахань», — отметил парламентарий.

По его словам, это поможет привлечь туристический поток. Щербаков убежден, что «могила на Красной площади» это неправильно. Как уточнил депутат, необходимо убрать все могилы с центральной площади России.