Общество 02 декабря 2022, 11:16 Депутат Щапов предложил расширить список россиян, получающих единое пособие на детей

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Первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от КПРФ Михаил Щапов в разговоре с Ura.ru заявил, что необходимо расширить список россиян, получающих единое пособие на детей.

«Но, те, кто имеют от одного до двух прожиточных минимумов, точно также с огромным трудом могут обеспечить ребенку достойное взросление», — сообщил политик.

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Он считает, что необходимо включить в число нуждающихся тех граждан, у которых среднедушевой доход в семье составляет от одного до двух прожиточных минимумов.

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По его словам, на реализацию этой меры нужно выделить из бюджета около 150 миллиардов рублей.