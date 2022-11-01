Депутат Щапов предложил повысить до 25% налог для богатых россиян | 360°

Общество 01 ноября 2022, 22:14 Депутат Щапов предложил повысить до 25% налог для богатых россиян

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Первый зампред думского Комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов призвал вести прогрессивную шкалу налогообложения до 25% для россиян с доходом свыше 10 миллионов рублей в год. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

Щапов уточнил, что в бюджете 2023 года дефицит составляет три триллиона рублей, при этом постоянно растет разрыв в доходах. По его словам, чтобы как-то закрыть дефицит приходится повышать нагрузку на экспортеров газа и нефти.

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«Но даже этой меры не хватает. Поэтому мы предлагаем не только прогрессивную шкалу НДФЛ до 25% для граждан, зарабатывающих больше 10 миллионов рублей в год, но и плоскую шкалу взносов в фонды, дополнительное налогообложение роскошной жизни, а также выход из ВТО с последующим пересмотром всех таможенных тарифов», — добавил парламентарий.

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