Депутат Щапов оценил идею отменить налог с продажи унаследованной недвижимости

Депутат Госдумы, первый зампред комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов в разговоре с RT прокомментировал предложение освобождать от уплаты налога на доход от сделки по продаже доставшейся в наследство недвижимости. С такой идеей выступил депутат Евгений Федоров.

Щапов отметил, что такую поддержку лучше оказывать тем категориям людей, которые в ней нуждаются. Для этого нужно оценивать доходы получателей наследства.

«Такие послабления нет смысла делать для состоятельных граждан: для них уплата коммуналки не является проблемой. А вот для малоимущих граждан или для тех, кто находится в трудной жизненной ситуации, можно рассмотреть такое освобождение от налога», — пояснил свою точку зрения депутат.