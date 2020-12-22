Депутат: Россия не отступится от Арктики по трем причинам

Во-первых, в Арктике большой запас нетронутых сырьевых ресурсов, считает Панина.

«Геологическая служба США считает, что в Арктическом регионе сосредоточено: не менее 13% мировых запасов нефти; как минимум 30% природного газа, а также залежи золота, алмазов, меди, никеля, угля и длинного перечня других ресурсов», — рассказала она.

Во-вторых, Арктика важна по причинам инфраструктуры. Сейчас есть проблемы с доступом к внутренним районам Урала, Сибири и Дальнего Востока по суше.

В-третьих, Арктика означает для России национальную безопасность. Она является стратегическим предпольем площадью около пяти тысяч километров.