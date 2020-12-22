Депутат: Россия не отступится от Арктики по трем причинам
Депутат Госдумы Елена Панина рассказала, что Арктика имеет для России три стратегических значения, которые не позволят стране отступиться от этой территории. Об этом сообщил портал «ПолитЭксперт».
Во-первых, в Арктике большой запас нетронутых сырьевых ресурсов, считает Панина.
«Геологическая служба США считает, что в Арктическом регионе сосредоточено: не менее 13% мировых запасов нефти; как минимум 30% природного газа, а также залежи золота, алмазов, меди, никеля, угля и длинного перечня других ресурсов», — рассказала она.
Во-вторых, Арктика важна по причинам инфраструктуры. Сейчас есть проблемы с доступом к внутренним районам Урала, Сибири и Дальнего Востока по суше.
В-третьих, Арктика означает для России национальную безопасность. Она является стратегическим предпольем площадью около пяти тысяч километров.