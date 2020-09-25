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    25 сентября 2020, 15:34

    Депутат Ревенко попросит Минздрав включить журналистов в группу риска по коронавирусу

    Алена Макаренко

    Представителей российских СМИ необходимо включить в приоритетную группу для вакцинации от коронавируса. Так считает член думского Комитета по информационной политике, заместитель Секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко.
    Депутат Ревенко попросит Минздрав включить журналистов в группу риска по коронавирусу

    Он готовит письмо в Министерство здравоохранения в поддержку инициативы, сообщила «Парламентская газета». Направить его в ведомство политик намерен 28 сентября.

    С предложением отнести эту профессию к группам риска по заболеваемости гриппом и ОРВИ к депутату обратились журналисты «Парламентской газеты». Ревенко поддержал инициативу.

    Депутат заявил, что журналисты выполняют общественно значимую работу и находятся в эпицентре событий, особенно в опасные для граждан отрезки времени.

    «В период пандемии граждане как никогда нуждаются в информировании, в оперативной и достоверной информации от профессиональных работников СМИ. Вакуум недопустим», — заявил Ревенко.

    Он напомнил про посещение журналистами «красных зон» и общественных объектов, медийщики также общаются с представителями органов власти.

    После попадания в группу риска журналисты получат право на добровольную вакцинацию от коронавируса в приоритетном порядке наряду с медиками и учителями.

    Новости SMI.FM