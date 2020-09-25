Депутат Ревенко попросит Минздрав включить журналистов в группу риска по коронавирусу

Представителей российских СМИ необходимо включить в приоритетную группу для вакцинации от коронавируса. Так считает член думского Комитета по информационной политике, заместитель Секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко.

Он готовит письмо в Министерство здравоохранения в поддержку инициативы, сообщила «Парламентская газета». Направить его в ведомство политик намерен 28 сентября.

С предложением отнести эту профессию к группам риска по заболеваемости гриппом и ОРВИ к депутату обратились журналисты «Парламентской газеты». Ревенко поддержал инициативу.

Депутат заявил, что журналисты выполняют общественно значимую работу и находятся в эпицентре событий, особенно в опасные для граждан отрезки времени.

«В период пандемии граждане как никогда нуждаются в информировании, в оперативной и достоверной информации от профессиональных работников СМИ. Вакуум недопустим», — заявил Ревенко.

Он напомнил про посещение журналистами «красных зон» и общественных объектов, медийщики также общаются с представителями органов власти.

После попадания в группу риска журналисты получат право на добровольную вакцинацию от коронавируса в приоритетном порядке наряду с медиками и учителями.