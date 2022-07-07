Депутат Разворотнева рассказала, кто может получить скидки за услуги ЖКХ

Депутат Светлана Разворотнева рассказала, что есть категория россиян, которая может претендовать на скидки за коммунальные услуги во время отъезда из дома. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным сайта «Дни.ру», это касается жителей аварийных и ветхих домов. Разворотнева уточнила, что речь идет о тех случаях, когда в доме невозможно установить счетчики.

«На перерасчет платы могут рассчитывать исключительно жильцы домов, в которых счетчики невозможно установить технически. На практике это касается в основном жильцов аварийных и ветхих домов», — подчеркнула она.