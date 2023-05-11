Общество 11 мая 2023, 00:21 Депутат Разворотнева заявила, что москвичам вряд ли включат отопление до следующего сезона

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В Москве официально завершился отопительный сезон, но жители столицы с приходом холодного циклона начали жаловаться на то, что замерзают в собственных квартирах. Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева заявила, что батареи вряд ли потеплеют до следующего сезона, сообщила «Москва24».

Депутат подчеркнула, что решение о включении отопления принимают городские власти. Но в столицу уже возвращается теплая погода, поэтому особо надеяться на горячие батареи не стоит.

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«Вообще это решение региональных властей, включать или не включать… Но в ближайшие дни в Москве уже потепление, поэтому думаю, что вряд ли [включат]», — отметила Светлана Разворотнева.

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