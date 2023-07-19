19 июля 2023, 14:10
Депутат Разворотнева заявила, что апартаменты могут получить особый статус
Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в разговоре с ИА НСН рассказала, что апартаменты пока не приравнивают к жилым помещениям, но проживание в них вынуждает решать многие насущные вопросы.
Людям нужно позаботиться о прописке, капремонте и платежах. Таким образом, апартаменты могут получить третий статус — помещения, предназначенного для временного проживания.
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В случае признания апартаментов пригодными для временного проживания, регионы тоже могут принять такую позицию.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что единого мнения по статусу апартаментов пока не сформировано. Решение могут принять во время осенней сессии.
Депутаты
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