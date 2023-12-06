Общество 06 декабря 2023, 14:35 Депутат Разворотнева: увеличение штрафов за недопуск газовщиков не решит проблему аварий

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Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева прокомментировала предложение, направленное на увеличение штрафов за отказ впустить в квартиру сотрудников газовых служб. Такие меры не помогут решить проблему участившихся аварий, высказалась депутат в беседе с ИА НСН.

По ее мнению, в домах необходимо устанавливать газоанализаторы, плата за которые будет включаться в тариф. Таким образом граждане будут единожды отдавать средства за свою безопасность, объяснила парламентарий.