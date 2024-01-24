Общество 24 января 2024, 15:24 Депутат Разворотнева усомнилась в реализации идеи деприватизировать квартиры малоимущих россиян

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Ранее в России предложили передать приватизированные квартиры малоимущих граждан в муниципальную собственность. В реализации этой идеи усомнилась зампред комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам депутата, цель инициативы заключается лишь в привлечении внимания общественности. Принудительно отнимать единственную квартиру невозможно, поскольку в России действует Конституция. Так, в стране следует пересмотреть подход к управлению многоквартирными домами.

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«Есть большие проблемы, связанные с тем, что собственники так и не почувствовали себя собственниками за этот длительный период», — отметила Разворотнева.