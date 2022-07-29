Депутат Разворотнева рассказала, как сменить управляющую компанию

Собственники многоквартирных домов часто бывают недовольны работой управляющей компании. Что делать в такой ситуации, Общественной службе новостей рассказала заместитель председателя комиссии ГД по обеспечению жилищных прав граждан Светлана Разворотнева.

Если жители, например, не согласны с начислениями управляющей компании, нужно направить в организацию письмо с требованием сделать перерасчет. Если доказано, что начисления были произведены неправильно, то долг в размере 50% от начисленного сверху выплачивается в пользу потребителя. Если управляющая компания заявляет, что все нормально, нужно обращаться в жилищную инспекцию региона, а если и это не помогло — в суд.

Кроме того, жильцы могут сменить управляющую компанию, если они категорически недовольны ее работой. Для этого нужно провести общее собрание жильцов (по закону, 50% собственников должны принять решение). Однако, часто все оказывается не так просто, отметила депутат. Для смены управляющей компании собственникам нередко приходится обращаться в суд.