Депутат Разворотнева предложила запретить похоронным агентам связываться с семьями умерших

Депутат Госдумы Светлана Разворотнева предложила ограничить в правах похоронные агентства в России — в частности, запретить им первыми связываться с родными умерших. Об этом она рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Нужно составить реестр похоронных бюро, из которого люди будут сами выбирать контору, считает депутат. При этом похоронным агентствам не должна передаваться информация о смертях.

«Сейчас, не успел человек умереть, через две минуты уже все похоронные агентства города знают и собираются на пороге этой квартиры. Во-первых, запрет, за который будут полагаться жесткие административные санкции. Во-вторых, заключать договоры с похоронными агентствами люди будут только в специализированных бюро или через электронную почту. Запрещается вообще агентам выходить на контакт с родственниками умерших в инициативном порядке, пока к тебе не обратились», — пояснила свое предложение Разворотнева.