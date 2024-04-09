Общество 09 апреля 2024, 15:05 Депутат Разворотнева предложила запретить бросать в почтовые ящики любые рекламные материалы

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В почтовые ящики попадает так много ненужной макулатуры в виде рекламных листовок, что люди в них теряют нужные квитанции. Об этом «Абзацу» рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

По ее словам, распространение рекламы нарушает права собственников. Они должны давать согласие на получение листовок, если же его нет, то распространение незаконно.

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«Очень много получаю таких обращений. Люди жалуются на огромное количество макулатуры, забивающей ящики. Это неправильно», — отметила депутат.

Она добавила, что список того, что может попасть в почтовые ящики, должен быть утвержден на собрании собственников.

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