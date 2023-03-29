Общество 29 марта 2023, 11:32 Депутат Разворотнева предложила списывать долги россиян по ЖКУ за счет регионального бюджета

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Зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева предложила ввести дополнительную субсидию, чтобы компенсировать накопившиеся у россиян долги по оплате ЖКУ. Об этом написала «Парламентская газета».

По словам политика, субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг — один из самых распространенных методов поддержки населения. Разворотнева считает, что если долги накопились по какой-то уважительной причине, то гражданам следует помочь. Позаимствовать деньги она предлагает из региональной казны.

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«За счет таких средств и можно компенсировать долги по оплате коммунальных услуг нуждающимся», — добавила Разворотнева.