Общество 20 февраля 2024, 18:06 Депутат Разворотнева посоветовала жильцам обращаться в управляющую компанию при неприятном запахе в доме

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Если из подвала или с цокольного этажа поднимаются неприятные запахи, жильцам следует обратиться в управляющую компанию. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала зампредседателя Комитета Государственной Думы РФ по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

По ее словам, никаких перерасчетов или скидок собственникам квартир не предусмотрено. Однако управляющая компания обязана решить проблему и разобраться в причинах.

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«В любом случае управляющая компания должна в этом разобраться и предъявить какие-то претензии к организации, которая занимается эксплуатацией системы водоотведения», — отметила депутат.

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