Общество 25 апреля 2023, 14:22 Депутат Разворотнева посоветовала отказаться от радиоточки, чтобы снизить счет за ЖКУ

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Отказ от некоторых дополнительных услуг позволит россиянам сэкономить на оплате ЖКУ. Об этом сообщила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в беседе с «Москвой 24».

По словам депутата, сэкономить можно благодаря отказу от пользования радиоточкой, для этого необходимо обратиться в МФЦ. Также снизить оплату коммунальных услуг позволит установка двухтарифного счетчик электричества.

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Разворотнева отметила, что для экономии электроэнергии следует выключать неработающие приборы из розеток.