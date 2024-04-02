Общество 02 апреля 2024, 13:10 Депутат Разворотнева поддержала штраф в 2 миллиона рублей за недопуск газовщиков в дома

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Люди, которые не пускают газовщиков для проверки, создают реальную опасность для себя и других жильцов, поэтому целесообразно было бы увеличить штраф за это до двух миллионов рублей. Об этом НСН рассказала зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.

Она подчеркнула, что нельзя просто увеличивать штрафы. Параллельно с этим нужно наладить систему, которая будет предупреждать жильцов о визите газовщиков.

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«Я законопроект поддерживаю, потому что проблема недопуска стоит очень остро. Это безопасность всех. Но там есть довольно странные моменты, например, не был введен порядок уведомлений, а за это уже полагается штраф», — отметила депутат.

Она добавила, что также нужно прописать уважительные причины по отказу впустить сотрудника газовой службы и другие нюансы, чтобы система была максимально понятной.

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