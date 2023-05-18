Общество 18 мая 2023, 13:13 Депутат Разворотнева напомнила, что срок отключения горячей воды не должен превышать двух недель

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Летом в России традиционно проходят профилактические отключения воды, срок которых не должен превышать двух недель в регионах и 10 дней — в Москве. Об этом сообщил RT со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлану Разворотневу.

Она напомнила, что в месяц, когда планируется отключение, нужно внимательнее проверять квитанции. Чтобы в них отображалась корректная сумма с учетом времени, когда жильцы не пользовались горячей водой. Если в квитанции ошибка, то нужно сначала обратиться в организацию, отправившуюся платежку.

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«Если там вы не находите взаимопонимания, необходимо обращаться в жилищную инспекцию. Если вы понимаете, что у вас сроки отключения горячей воды превышены, то также можно обращаться в жилищную инспекцию, но она не всегда ответит положительно: например, есть какие-то ремонтно-восстановительные работы», — объяснила Светлана Разворотнева.

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