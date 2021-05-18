Депутат развеял слухи о налоге на домашних животных

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал, что налог на домашних животных вводить не планирует. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».

Он отметил, что готовится закон об учете домашних животных, но про налоги речи не идет.

«Есть готовый законопроект, он подготовлен к внесению, его разработало Министерство сельского хозяйства. Насколько мне известно, осенью они собираются его нам внести, неоднократно с Минсельхозом его обсуждали», — рассказал Бурматов.

Он уточнил, что для постановки на учет сначала хозяин должен будет сделать маркировку своего питомца.

После животное получит уникальный 15-значный код и паспорт. Информация о нем будет занесена в Федеральную государственную информационную систему (ФГИС).