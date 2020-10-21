Депутат рассказал о влиянии запрета почтовой рекламы на бизнес

По его словам, такое ограничение не только не ударит по малому бизнесу, но и поможет ему.

«Легальному бизнесу это только поможет. Вот это все находится в серой, черной зоне. Мы же не понимаем, как они размещаются, кому они оплачивают, по каким договорам. То есть это как раз в защиту малого бизнеса, а не во вред», — подчеркнул парламентарий.

Он обратил внимание, что в западных странах почтовые ящики являются частной собственностью. Это означает, что в них нельзя положить все, что угодно. Как считает Зубарев, России нужно последовать такому примеру.