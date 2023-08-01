Общество 01 августа 2023, 19:13 Депутат рассказал о способе защитить Москву от беспилотников Депутат Кузнецов предложил защищать Москву от беспилотников пневмопушками Сотрудник полиции дежурит неподалеку от башни «IQ-квартал» делового центра Москва-Сити, поврежденной в результате атаки украинских беспилотников / РИА «Новости»

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Член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов предложил использовать пневматические пушки для защиты столицы от атак беспилотников. Стоимость проекта, по его подсчетам, составит два миллиарда рублей, сообщила «Парламентская газета».

Пневмопушки смогут разбивать беспилотники на осколки без вреда для окружающей среды, отметил Кузнецов.

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«Наши коллеги предложили комплекс из устройства обнаружения и устройства уничтожения. Первое представляет собой программно-аппаратный комплекс на основе искусственного интеллекта, который может выявлять беспилотники по визуальным и акустическим признакам — по внешнему виду, габаритам и производимому ими шуму, проще говоря. Второе — пневматическая пушка», — объяснил парламентарий.

Он, однако, не уточнил, почему обломки летательных аппаратов не будут опасны, какие снаряды нужно использовать и сколько пневматических пушек понадобится для защиты всего мегаполиса.

По данным депутата, на развертывание такой системы безопасности потребуются считаные месяцы и два миллиарда рублей.

Новую атаку дронов подавили в Москве и Подмосковье 1 августа. Система ПВО уничтожила два дрона над Одинцовским и Нарофоминским городскими округами области. Осколки еще одного БПЛА упали на здания Москва-Сити.