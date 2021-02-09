Депутат рассказал о ситуации с легализацией стрит-арта в Петербурге

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок рассказал Piter.TV, как продвигается ситуация с легализацией стрит-арта в Северной столице.

По словам Четырбока, легализация стрит-арта идет в сфере свободных зон для уличного творчества и трансформаторных подстанций. В ближайшем будущем подобная зона должна появиться под мостом Бетанкура.

«Это то, с чего мы должны начинать, а дальше уже говорить об облегчении порядков для фасадов зданий. Позиция КГА (Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга. — Прим. ред.) заключалась в том, что они вообще против всего», — добавил депутат.