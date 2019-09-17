Депутат рассказал, когда могут измениться правила по уходу в отпуск

Трудовые отношения в России хотят цифровизировать. По новым правилам в отпуск можно будет уйти, подав заявление в электронной форме. Раньше Нового года в силу они точно не вступят.

Один из авторов проекта закона Гаджимет Сафаралиев рассказал в интервью сайту РБК о процессе цифровизации в России. По его словам, подход к решению множества вопросов в будущем кардинально изменится.

Принять закон, предположил Сафаралиев, могут до конца 2019 года. Сейчас документ получил только заключение от правового управления Госдумы.

Правила ухода в отпуск изменятся с 1 октября Подробнее

«Законопроект, я думаю, примут с учетом всех согласований в лучшем случае к Новому году», — заметил парламентарий.

Он опроверг появившиеся в СМИ сведения, где говорилось о подаче заявления на отпуск в электронном виде с 1 октября.

«Сейчас бездонный интернет — что угодно писать могут. У нас инициатива вносится — и уже пишут, что ее приняли», — сказал Сафаралиев.

Законопроект, в котором описаны изменения в трудовых отношениях, внесли на рассмотрение в Госдуму еще в конце июня. Над ним работали 30 депутатов нижней палаты. В тексте документа указано, что его действие будет иметь силу с 1 октября 2019 года, однако проект даже не прошел первое чтение. Не назначена и его дата.

В материалах законопроекта в частности упоминается, что юридически значимые сообщения сторон трудового договора можно передавать несколькими способами. Предполагается как личное присутствие, так и направление документов по почте и электронным средствам коммуникации. Получается, что в отпуск можно будет уйти, уведомив работодателя по «электронке».