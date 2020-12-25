Депутат рассказал, как остановить подростковый терроризм

По его словам, на подростков влияют две вещи: окружающая среда и интернет. Швыткин уточнил, что во-первых, есть фильмы, в котором террористов показывают как героев. Кроме того, важен круг общения подростков. Например, кто-то в их окружении может заниматься пропагандой терроризма.

«Нам надо еще больше углубиться в воспитание молодежи: сильнее пропагандировать патриотизм, уважение к старшим, помощь ближним», — заключил Швыткин.