Депутат рассказал, как остановить мошенничество в сфере ветеринарии

Первый зампред думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов поговорил с «Ридусом» о случаях мошенничества в сфере ветеринарии. По его словам, это частое явление.

«Для того чтобы мошенники начали заниматься псевдоветеринарной деятельностью, им даже не нужно озаботиться покупкой белого халата или брендированного автомобиля, им вообще ничего не нужно. Сегодня вообще непонятно, кто такой ветеринар. Я лично знаю примеры, когда у людей, которые являются практикующими ветеринарами, нет даже среднего специального образования в этой сфере, не говоря уже о высшем. Они размещают объявления на разных сайтах, прямо указывая в них, что не имеют профильного образования, но „чувствуют, что это их призвание“, ведь они любят животных», — рассказал Бурматов.

По его мнению, необходимо вернуть лицензирование оказания платных услуг ветеринарии, которое было отменено в 2005 году. Кроме того, необходимо создать официальный и публичный реестр ветеринарных врачей. Ветеринары, зарегистрированные в этом реестры, обязаны будут предоставить доказательства наличия специального образования и опыта работы.