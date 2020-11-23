Депутат рассказал, как можно повысить доверие россиян к психологам

Доверие россиян к психологам нужно повышать. Этому поможет регулирование деятельности специалистов на законодательном уровне. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич.

«Для регулирования всей деятельности необходима нормативная база, которой до сих пор нет. Да, ее разработка ведется, однако до завершения еще далеко. А значит, пока будем ограничиваться полумерами», — рассказал Менделевич РИА «Новости».

По его словам, россияне до сих пор не вполне доверяют психологам. Причиной этому является порой низкий профессионализм этих людей. Также в российском обществе нет достаточной информации о профессии и достижениях психологов. Кроме того, эта отрасль никак не регулируется.

Менделевич заметил, что психологическая помощь не является медицинской. Поэтому для начала профессиональной деятельности нужно получить образование. В итоге рынок оказывается переполнен не совсем грамотными специалистами. По его мнению, ситуацию может поменять Ассоциации психологов.

«В частности, ее саморегулируемость и возможность аттестации специалистов, мониторинга уровня компетенции по аналогии с деятельностью ассоциаций в развитых странах», — объяснил депутат.

Он добавил, что нужно создать портал или подраздел уже на существующем ресурсе с информацией о психологах.