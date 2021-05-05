Депутат рассказал, как будут начислять выплаты для школьников

Депутат Госдумы Олег Шеин рассказал, что выплаты на детей школьного возраста поступят на счета их родителей автоматически. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

«У нас же подобные выплаты были в прошлом году и проведены тоже в автоматическом порядке», — пояснил он.

Депутат отметил, что не нужно будет заполнять никакие заявления, так как существует база, по которой можно отследить год рождения ребенка. Средства пойдут на карты их мам, добавил Шеин.

До 17 августа правительство РФ должно получить доклад о выплатах по 10 тысяч рублей семьям с детьми-школьниками. Поручения по реализации послания президента Владимира Путина Федеральному собранию дал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Доклад о предоставлении финпомощи неполным нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам (начиная с 1 июля ежемесячно), а также единовременной выплаты в 10 тысяч рублей родителям с детьми в возрасте от шести до 18 лет ответственные ведомства должны направить в кабмин до 17 августа», — говорится в тексте поручения.