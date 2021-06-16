Депутат рассказал, что в России могут ввести стипендию для одаренных школьников

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Никита Березин предложил ввести школьную стипендию. Он считает, что ее должны получать одаренные, вовлеченные в учебу дети. Об этом сообщило издание «ФедералПресс».

По его словам, это будут «не „пятерочники“, а именно те ученики, которые стремятся внести вклад в развитие науки, культуры или иной сферы и которые достигли определенных успехов в данном направлении».

«Это могут быть победители олимпиад, конкурсов, участники различных научно-значимых мероприятий, потенциальные будущие исследователи, ученые», — заявил Березин.

По его мнению, сумма выплат непринципиальна — главное, поддержка. Также он допустил стипендию и для творческих направлений.