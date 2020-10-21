Депутат раскрыл новые подробности о нарушениях в Уктусском пансионате

По словам парламентария, люди жалуются на приписки в системе оказания социальных услуг.

«В течение полутора лет мне массово поступают обращения пациентов пансионата о том, что ряд услуг им просто не оказывается, подписи подделываются и на это списывают бюджетные деньги», — пояснил депутат.

Ионин отметил, что обитатели учреждения рассказали об оказании фиктивных услуг в 2016–2018 годах, о чем сообщалось представителям правоохранительных органов. Уточняется, что надзорное ведомство признало незаконным отказ в возбуждении уголовного дела сотрудниками екатеринбургского отдела полиции № 13. Теперь служебная проверка возобновлена.

Напомним, что скандал вокруг Уктусского пансионата разгорелся после появления нескольких видеозаписей, на которых пациентки признались, что стали жертвами принудительной стерилизации.