Депутат раскритиковал слова о стерилизации женщин
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов осудил слова украинского депутата Галины Третьяковой о стерилизации неблагополучных женщин. Об этом сообщил портал «ПолитЭксперт».
По его мнению, это «высказывания депутатов и других политиков Украины, которые не перестают удивлять своей глупостью, абсурдностью и бездушием».
«Мне кажется, что это результат серьезной промывки мозгов, явно эмоциональных потрясений, которые не отпускают Украину уже последние шесть лет», — считает Нилов.