    25 июня 2020, 18:25

    Депутат раскритиковал слова о стерилизации женщин

    Дарья Морозова

    Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов осудил слова украинского депутата Галины Третьяковой о стерилизации неблагополучных женщин. Об этом сообщил портал «ПолитЭксперт».

    По его мнению, это «высказывания депутатов и других политиков Украины, которые не перестают удивлять своей глупостью, абсурдностью и бездушием».

    «Мне кажется, что это результат серьезной промывки мозгов, явно эмоциональных потрясений, которые не отпускают Украину уже последние шесть лет», — считает Нилов.