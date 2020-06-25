Депутат раскритиковал слова о стерилизации женщин

По его мнению, это «высказывания депутатов и других политиков Украины, которые не перестают удивлять своей глупостью, абсурдностью и бездушием».

«Мне кажется, что это результат серьезной промывки мозгов, явно эмоциональных потрясений, которые не отпускают Украину уже последние шесть лет», — считает Нилов.