Депутат Рады заявил, что украинский не является языком большинства населения

В пятницу, 17 июля, в Киеве проходит митинг против восстановления обучения на русском языке. Первоначально обучение должны были прекратить в нынешнем году, однако теперь предложено перенести это на 2023 год.

По мнению Волошина, нынешний режим на Украине целенаправленно уничтожает русский язык в стране.

«Протесты не имеют никакого значения. Они их ликвидируют, с 1 сентября у нас не останется ни одной государственной школы, где вообще преподается русский язык. Единственный шанс — добиваться досрочных парламентских выборов, и если мы сформируем вменяемое большинство, которое будет уже понимать, что Украина — это страна, где половина населения говорит по-русски», — подчеркнул депутат.

Он отметил, что русский язык с рыночной точки зрения в разы конкурентнее украинского. Волошин добавил, что «даже самые радикальные националисты» каждый день говорят по-русски, а на публике выступают против него.