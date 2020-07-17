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    17 июля 2020, 14:02

    Депутат Рады заявил, что украинский не является языком большинства населения

    Полина Петрова

    Зампред комитета Верховной рады по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом Олег Волошин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что украинский не является языком большинства населения страны.
    Депутат Рады заявил, что украинский не является языком большинства населения

    В пятницу, 17 июля, в Киеве проходит митинг против восстановления обучения на русском языке. Первоначально обучение должны были прекратить в нынешнем году, однако теперь предложено перенести это на 2023 год.

    По мнению Волошина, нынешний режим на Украине целенаправленно уничтожает русский язык в стране.

    «Протесты не имеют никакого значения. Они их ликвидируют, с 1 сентября у нас не останется ни одной государственной школы, где вообще преподается русский язык. Единственный шанс — добиваться досрочных парламентских выборов, и если мы сформируем вменяемое большинство, которое будет уже понимать, что Украина — это страна, где половина населения говорит по-русски», — подчеркнул депутат.

    Он отметил, что русский язык с рыночной точки зрения в разы конкурентнее украинского. Волошин добавил, что «даже самые радикальные националисты» каждый день говорят по-русски, а на публике выступают против него.