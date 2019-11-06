Депутат Рады предсказал национальную катастрофу для Украины из-за пришедших политиков

Украинский парламентарий Вадим Рабинович выступил с весьма резким заявлением. Он считает, что Украину ждет национальная катастрофа из-за политиков. По его мнению, страной сейчас управляют либо старые кадры, либо откровенно «тупые». А в Верховную раду пришли молодые люди, которые понятия не имеют, как функционирует государство.

«Кабинет министров начали формировать по очень странному признаку. Например, сегодня чиновник должен либо участвовать в гей-парадах, либо ходить на фашистские концерты, либо быть из группы Сороса, третьего ничего нету. К власти под видом обновления вернулись наполовину старые, а что еще более страшно, на вторую половину тупые», — заявил Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

Зеленского обозвали «вторым Порошенко» Подробнее

Как заметил парламентарий, молодые люди, которые сейчас правят Украиной, «объявили великую политику — либертарианство». По мнению парламентария, это политическое движение подразумевает отсутствие контроля государством. Согласно нему, люди должны выживать, как смогут.

«Они до такой степени не понимают, как работает государство, что нас ждет национальная катастрофа по-любому уже. Ничего нельзя сделать по одной простой причине: они просто не хотят слышать, понимать и учиться», — добавил Рабинович.