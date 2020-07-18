Депутат Рады назвал способ спасения Украины

Сохранить Украину можно только при одном условии — если действующая власть уйдет. В этом уверен Депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

«Эта власть должна как можно быстрее уйти — и чем быстрее это произойдет, тем вероятнее, что мы успеем еще хоть что-то оставить украинцам и сохранить страну», — заявил Рабинович. Его слова приводит официальный портал партии.

Также депутат добавил, что уже осенью на местных выборах все изменится: люди проголосуют против действующей власти.

Ранее представители партии обвиняли президента Украины Владимира Зеленского в обслуживании иностранных кредиторов в убыток населению страны. По данным членов партии, к концу года более половины семей Украины окажутся за чертой бедности. Они ссылаются на исследования международных экспертов. Также действующую власть страны обвинили в бездействии в период распространения коронавируса, в частности, в отказе от финансирования больниц. По мнению представителей оппозиционной партии, в стране сейчас только повышают тарифы, отказываются поддерживать население и экономику, а также разваливают медицину.