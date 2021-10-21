Депутат прокомментировала топлес-видео блогерши на фоне храма

Депутат Госдумы Ольга Амельченкова в разговоре с Daily Strom прокомментировала поступок блогерши Lola Bunny, которая сняла видео с обнаженной грудью на фоне храма Василия Блаженного. Она призвала бороться с такими ситуациями, лучше воспитывая молодежь.

«Конечно, такое поведение недопустимо. Суть демократии не во вседозволенности, а в уважении к мнению других людей, в следовании нормам нравственности, а также нормам закона», — считает Амельченкова.

Она подчеркнула, что нужно не ужесточать наказание за подобные поступки, а «работать на предупреждение», воспитывая нравственность в детях и молодых людях.

Видео девушки сейчас проверяют на предмет оскорбления чувств религиозных людей.