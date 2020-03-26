Депутат прокомментировал закрытие общественных заведений

По его мнению, «нужно предпринимать комплексные меры для поддержки экономики в целом» и «перераспределить налоговую нагрузку с обрабатывающих секторов на сырьевые».

Также депутат уверен, что следует «договориться с Саудовской Аравией и поднять цены на нефть».

«Я считаю, что это самый правильный путь. У бюджета будут деньги, которые можно будет направить на поддержку малого бизнеса, кинотеатров, торговых сетей, ресторанов. Дать им, например, налоговые каникулы, отсрочки по аренде», — считает Гартунг.