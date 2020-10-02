Депутат прокомментировал внедрение электронного кадрового документооборота

Она уточнила, что это нововведение должно благоприятно сказаться на занятости населения. Станет проще людям, которые не могут найти работу в своем регионе.

«Все документы можно будет оформить на портале дистанционно, без посещения центров занятости и кадровой службы работодателя, заверив при помощи электронной подписи», — пояснила Бессараб.