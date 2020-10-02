Депутат прокомментировал внедрение электронного кадрового документооборота
Депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала, что внедрение электронного кадрового документооборота упростит прием сотрудников на работу. Об этом сообщила «Парламентская газета».
Она уточнила, что это нововведение должно благоприятно сказаться на занятости населения. Станет проще людям, которые не могут найти работу в своем регионе.
«Все документы можно будет оформить на портале дистанционно, без посещения центров занятости и кадровой службы работодателя, заверив при помощи электронной подписи», — пояснила Бессараб.