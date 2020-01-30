Депутат прокомментировал ситуацию с Сербской Православной Церковью

Компромисс, по его мнению, — это предложение премьер-министра Черногории начать диалог с главой Сербской Православной Церкви.

«Можно сказать, что позиция верующих, а также позиция международного сообщества, в том числе России, привела к тому, что власть пошла на компромисс. Для нас самое главное — обеспечение прав верующих», — заявил депутат.

С его точки зрения, следует обратить внимание на просьбы верующих и митрополита восстановить в правах Сербскую Православную Церковь.