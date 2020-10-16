Депутат прокомментировал решение сделать 31 декабря 2021 года выходным

«Мне кажется, что, если правительство такое решение приняло и сочло, что это будет эффективной мерой для повышения производительности труда, наверное, это решение правильное», — считает Терентьев.

Также он добавил, что россиянам это тоже понравится. Они смогут отдохнуть и нормально подготовиться к празднику. Кроме того, Терентьев выразил мнение, что так надо делать и дальше.

Ранее член парламентского комитета по труду и соцполитике Светлана Бессараб заявила, что Госдума РФ не рассматривает возможность закрепить 31 декабря как выходной день.

Последний день будущего года включили в зимние каникулы из-за норм трудового кодекса по переносу праздничных дней, которые пришлись на выходные.

При этом планов сделать 31 декабря выходным навсегда нет. Депутат заметила, что для многих этот день и так уже не является рабочим. Как считает член комитета, если последний день года официально станет выходным, граждане начнут его коллективно отмечать уже 30 числа.