Депутат прокомментировал предложение дополнить QR-коды фотографиями владельцев

Ранее в СМИ появилась информация о том, что QR-коды о вакцинации могут дополнить фотографиями их владельцев, чтобы сократить время их проверки. В разговоре с RT первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил, что в этом нет необходимости.

QR-коды и так персонализированы, воспользоваться кодом может только его владелец. Поэтому снабжать их фотографиями нет нужды, считает Тумусов.

«Зачем фотографии? Потом отпечатки пальцев и биометрические данные?» — добавил депутат.