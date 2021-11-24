Депутат прокомментировал открытое письмо врачей

Депутат Госдумы Василий Власов в разговоре с RT прокомментировал открытое письмо врачей некоторых российских больниц к противникам массовой вакцинации. Медики предложили им посетить «красные зоны».

«Правильно абсолютно, я думаю, что, когда мы говорим о поддержке медработников, можно не на словах, а на деле прийти и поддержать медработников, которые работают в „красной зоне“», — сказал депутат.

Он добавил, что многие открыто выступают против прививок, однако «когда дело касается посещения таких зон, сразу прячут голову в песок».