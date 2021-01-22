Депутат «проголосовал» в Госдуме в день своей смерти. Коммунисты говорят о сбое

СМИ нашли на сайте Госдумы информацию о том, что 23 сентября 2020 года депутат-коммунист Ваха Агаев «голосовал» за законопроекты. Хотя в этот день он умер в больнице. Глава пресс-службы ЦК КПРФ Александр Ющенко объяснил это техническим сбоем и назвал «хамским и циничным» обсуждение произошедшего в Сети.

«Эту циничную и хамскую публикацию, которая зашкаливает за все морально-этические нормы, — мы даже говорить на эту тему не будем. <…> У меня бывали ситуации, когда я нажимаю на кнопки, а в системе показывает, что этого не было. Значит, была ошибка какая-то, сбой. Партия что, за эту систему отвечает?» — прокомментировал ситуацию Ющенко во время беседы с изданием «Подъем».

Как пишет Znak.com, похожая история произошла с депутатом от КПРФ Валентином Шурчановым. Он голосовал 16 декабря, хотя в это время находился в реанимации и через два дня скончался.

Агаев и Шурчанов умерли от ковида.