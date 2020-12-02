Депутат призвала регионы не спешить объявлять выходным 31 декабря

Парламентарий посчитала обоснованным решение региональных властей о религиозном празднике, когда большую часть населения представляет какая-то религиозная конфессия. В случае с Чечней или Адыгеей это Курбан-Байрам, а с Краснодарским краем — Радоница.

«Что касается федеральных праздников, общих праздников, на мой взгляд, регионам не стоит торопиться с таким объявлением», — отметила член думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.