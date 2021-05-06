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    06 мая 2021, 23:35

    Депутат призвала другие государства нарастить помощь Индии

    Артур Блянихов

    Первый зампред думского Комитета по международным делам Светлана Журова обсудила с радиостанцией «Говорит Москва» сообщение о том, что в Индии зафиксирован антирекорд по коронавирусу. Общее число заразившихся превысило 21 миллион человек.

    Депутат обозначила готовность России помогать всем тем, кто в этом нуждается.

    «Но надо оценить еще свою ситуацию, чтобы понимать, если у нас уже все обеспечено и с коронавирусом покончено, тогда, несомненно, можно помогать другим», — подчеркнула Журова.

    По ее словам, в первую очередь, нужно думать о россиянах, которые остались в Индии.

    «Мы должны думать о своих гражданах сначала, иначе это выглядит странно для населения России, если мы не помогаем своим, а помогаем другим», — продолжила парламентарий.

    Она заметила, что в Индии живет очень много людей, и не только Россия, но и другие государства должны вместе помогать этой стране.