Общество 17 ноября 2022, 07:40 Депутат призвал запретить продажу долей в многокомнатных квартирах под видом студий Депутат Крупник: следует ужесточить наказание за самовольную перепланировку дома

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В России предложили запретить продажу долей в многокомнатных квартирах под видом отдельных помещений, а также ужесточить ответственность за самовольное переустройство и перепланировку помещений в многоквартирном доме. С таким предложением обратился депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник на имя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина, сообщили в RT.

«Большинство таких „квартир-студий“ размещается в старом фонде в центральных районах городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, в связи с чем они привлекают внимание граждан своим местоположением», — объяснил депутат.

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Обычно собственники указанных многокомнатных квартир не согласовывают их переустройство согласно Жилищному кодексу. А граждан-покупателей вводят в заблуждение удачное расположение и низкая цена.

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Крупник также предложил ужесточить административную ответственность за самовольное переустройство и перепланировку помещения в многоквартирном доме или ввести отдельный состав административного правонарушения.

В России хотят разрешить менять долю детей в купленном на средства материнского капитала жилье на долю в квартире близкого родственника. Законопроект скоро внесут на рассмотрение Госдумы.