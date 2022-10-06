Депутат призвал воспитывать в детях Донбасса любовь к России | 360°

Общество 06 октября 2022, 16:30 Поделиться Telegram

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Viber Депутат призвал воспитывать в детях Донбасса любовь к России Депутат Чаплин посетил детей Донбасса в Зарайском округе

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Депутат Госдумы Никита Чаплин приехал в Зарайский округ Подмосковья и привез подарки для детей из ДНР и ЛНР и других подконтрольных России бывших территорий Украины. Он призвал уделять особое внимание таким несовершеннолетним.

«Детям Донбасса мы должны уделять особое внимание, воспитывать в них любовь к России», — сказал он.

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По его словам, они должны принять страну как новый дом. Заботу о правильном воспитании детей Донбасса Чаплин доверил учителям.

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«На плечах педагогов лежит задача воспитать в ребятах чувство патриотизма, привить любовь к русской культуре и традициям», — сказал он.

По словам депутата, дети старшего возраста и подростки из Донбасса уже определены в учебные заведения. Эти ребята приступили к занятиям. Чаплин сказал, что у детей уже завершился период адаптации к новым условиям.

Беженцев из зоны боестолкновений с ВСУ в Зарайском городском округе принимают с февраля. Их размещают в пункте временного размещения, который открыли на территории лагеря «Осетр». Сейчас там находится более 80 взрослых, проживающих с детьми разных возрастов.

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